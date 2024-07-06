В Киеве восстановили две трети генерирующих мощностей разрушенных РФ, - КГГА

Он отметил, что столичные энергообъекты подверглись более десятка обстрелов, в результате чего было выведено из строя более половины генерирующих мощностей.

"Проведена колоссальная работа и сейчас две трети – восстановлено. Важно то, что применяются самые современные европейские технологии и оборудование. В результате, строившиеся преимущественно в советский период энергетические объекты города получают модернизацию и становятся гораздо эффективнее", - рассказал Пантелеев.

Проекты обновления и модернизации стали частью концепции "Энергетическое восстановление: путь к распределительной когенерации".

"Мы планируем децентрализовать систему производства электроэнергии и тепла, построив ТЭЦ малой и средней мощности. Кроме того, город развивает кластер автономности объектов в условиях возможного отсутствия электроэнергии. Без этого качественная подготовка к зиме невозможна", - отметил чиновник.

В частности, все больницы Киева оснащены генераторами, свыше ста котельных системы централизованного отопления имеют генераторы, 175 бюветов также могут быть оперативно подключены к источникам автономного питания.

"Сейчас увеличиваем количество мобильных передвижных котельных. Именно в рамках Проекта "Реформирование сектора централизованного теплоснабжения в Украине" осуществляется установка солнечных панелей в медицинских учреждениях Киева", - сообщил заместитель председателя КГГА.

Также Петр Пантелеев напомнил, что в столице около 11 тысяч многоэтажек, из которых значительная часть имеет инженерное оборудование, которое зависит от электроэнергии. Речь идет о насосах систем водоснабжения, отоплении, лифтах и т.д.

"Город разработал и реализует 4 программы, как инструменты для домовых громад по установке резервного питания. Это программа софинансирования энергоэффективных мероприятий 70/30, программа софинансирования ремонтов, программа компенсации средств за приобретение альтернативного питания и программа предоставления льготных кредитов. На сегодняшний день уже более 1000 домовых общин приняли участие в таких программах и выполнили энергоэффективные мероприятия", - резюмировал чиновник.