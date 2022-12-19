У Києві відкриють станції метро "Майдан Незалежності" та "Хрещатик": у мерії назвали дату

У Києві вирішили відкрити дві станції метро - "Майдан Незалежності" та "Хрещатик", які були закриті з початку повномасштабної війни. Станції почнуть працювати вже з 20 грудня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення мера Києва Віталія Кличка.
"Завтра відкриємо дві станції столичного метрополітену – "Майдан Незалежності" та "Хрещатик" – і перехід між ними. Ці станції були закриті з початку широкомасштабного вторгнення Росії", - написав міський голова.
Нагадаємо, у Києві 17 грудня після російського обстрілу метро працювало як укриття. Замість поїздів у столиці запустили автобуси, які частково дублюють маршрути метрополітену.
Пізніше комунальникам таки вдалося відновити енергопостачання та запустити потяги київського метро.
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