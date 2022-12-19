В Киеве откроют станции метро "Майдан Независимости" и "Крещатик": в мэрии назвали дату

В Киеве решили открыть две станции метро - "Майдан Независимости" и "Крещатик", которые были закрыты с начала полномасштабной войны. Станции начнут работать уже с 20 декабря.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение мэра Киева Виталий Кличко.
"Завтра откроем две станции столичного метрополитена – "Майдан Независимости" и "Крещатик" – и переход между ними. Эти станции были закрыты с начала широкомасштабного вторжения России", - написал городской голова.
Напомним, в Киеве 17 декабря после российского обстрела метро работало как укрытие. Вместо поездов в столице запустили автобусы, частично дублирующие маршруты метрополитена.
Позже коммунальщикам все же удалось восстановить энергоснабжение и запустить поезда киевского метро.
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