В Киеве открыли тестовый доступ к маркету оружия DOT-Chain Defence: как работает интерактив

В Киеве появилась интерактивная инсталляция, впервые воспроизводящая опыт пользования DOT-Chain Defence - онлайн-магазином, через который военные выбирают и заказывают дроны для фронта.

Как работает инсталляция

Онлайн-магазин DOT-Chain Defence работает по знакомой логике обычного интернет-магазина только вместо одежды или бытовой техники - дроны и другие средства для фронта. Военный выбирает нужное под конкретную боевую задачу средство, производителя и конфигурацию и оформляет заказ в несколько кликов.

Фото: инсталляция DOT-Chain Defence (АОЗ ДОТ)

Ранее этот опыт был доступен только военным. В новой интерактивной инсталляции посетители могут самостоятельно выбрать средство, "оформить" его заказ, просмотреть видео его работы и увидеть часть дронов, которую заказывают военные через DOT-Chain Defence. Установка реализована при поддержке NAUDI.

Кто создал DOT-Chain Defence и сколько средств уже поставили

DOT-Chain Defence создало Агентство оборонных закупок ДОТ. Это закрытый онлайн-магазин, доступ к которому имеют только военные: система позволяет подразделениям самостоятельно выбирать необходимые средства в соответствии с боевыми задачами и доступными предложениями производителей.

Фото: инсталляция DOT-Chain Defence (АОЗ ДОТ)

За первый год работы через DOT-Chain Defence военным поставили более 1,2 млн средств. Онлайн-магазин начинался как пилот для 12 боевых подразделений, а сегодня им пользуются уже 500. В системе представлено около 1200 средств от 300 производителей.

Фото: инсталляция DOT-Chain Defence (АОЗ ДОТ)

Ассортимент расширился от нескольких десятков FPV-дронов до дронов на оптоволокне, бомберов, перехватчиков, наземных роботизированных комплексов, средств РЭБ и боеприпасов к беспилотным системам. Заказ оформляется без бумажных рапортов и многоуровневых согласований – за несколько кликов. В среднем средства по наличию доставляют за 9 дней, а иногда – даже за один день.