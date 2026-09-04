ua en ru
Пт, 04 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Miltech

В Киеве открыли тестовый доступ к маркету оружия DOT-Chain Defence: как работает интерактив

13:27 04.09.2026 Пт
2 мин
Доступ к маркетплейсу дронов для военных DOT-Chain Defence теперь можно протестировать, но без покупки
aimg Лев Шевченко
В Киеве открыли тестовый доступ к маркету оружия DOT-Chain Defence: как работает интерактив Фото: инсталляция DOT-Chain Defence (АОЗ ДОТ)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

В Киеве появилась интерактивная инсталляция, впервые воспроизводящая опыт пользования DOT-Chain Defence - онлайн-магазином, через который военные выбирают и заказывают дроны для фронта.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Как работает инсталляция

Онлайн-магазин DOT-Chain Defence работает по знакомой логике обычного интернет-магазина только вместо одежды или бытовой техники - дроны и другие средства для фронта. Военный выбирает нужное под конкретную боевую задачу средство, производителя и конфигурацию и оформляет заказ в несколько кликов.

В Киеве открыли тестовый доступ к маркету оружия DOT-Chain Defence: как работает интерактив

Фото: инсталляция DOT-Chain Defence (АОЗ ДОТ)

Ранее этот опыт был доступен только военным. В новой интерактивной инсталляции посетители могут самостоятельно выбрать средство, "оформить" его заказ, просмотреть видео его работы и увидеть часть дронов, которую заказывают военные через DOT-Chain Defence. Установка реализована при поддержке NAUDI.

Кто создал DOT-Chain Defence и сколько средств уже поставили

DOT-Chain Defence создало Агентство оборонных закупок ДОТ. Это закрытый онлайн-магазин, доступ к которому имеют только военные: система позволяет подразделениям самостоятельно выбирать необходимые средства в соответствии с боевыми задачами и доступными предложениями производителей.

В Киеве открыли тестовый доступ к маркету оружия DOT-Chain Defence: как работает интерактив

Фото: инсталляция DOT-Chain Defence (АОЗ ДОТ)

За первый год работы через DOT-Chain Defence военным поставили более 1,2 млн средств. Онлайн-магазин начинался как пилот для 12 боевых подразделений, а сегодня им пользуются уже 500. В системе представлено около 1200 средств от 300 производителей.

В Киеве открыли тестовый доступ к маркету оружия DOT-Chain Defence: как работает интерактив

Фото: инсталляция DOT-Chain Defence (АОЗ ДОТ)

Ассортимент расширился от нескольких десятков FPV-дронов до дронов на оптоволокне, бомберов, перехватчиков, наземных роботизированных комплексов, средств РЭБ и боеприпасов к беспилотным системам. Заказ оформляется без бумажных рапортов и многоуровневых согласований – за несколько кликов. В среднем средства по наличию доставляют за 9 дней, а иногда – даже за один день.

Украинский онлайн-магазин уже привлек внимание не только международных партнеров, но и противника: год спустя после запуска DOT-Chain Defence Россия объявила о создании собственного аналога такого сервиса.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Дрони Miltech
Новости
Уиткофф и Кушнер планируют визит в РФ и Украину 5-6 сентября, но есть нюанс, - Reuters
Уиткофф и Кушнер планируют визит в РФ и Украину 5-6 сентября, но есть нюанс, - Reuters
Аналитика
Новый рекорд перед зимой. Сколько стоит аренда дома и как проверить автономность
Мария Волощукредактор РБК-Украина Новый рекорд перед зимой. Сколько стоит аренда дома и как проверить автономность