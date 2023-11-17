У Києві відкрили справу проти волонтерського фонду, підозрюють у шахрайстві

Поліція Києва відкрила справу проти благодійного фонду. Представників фонду підозрюють у шахрайстві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на управління поліції Києва.

Відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 190 ККУ. У рамках розслідування поліція перевірить представників волонтерського фонду, а також документацію установи.

Правоохоронці зазначають, що в Оболонському районі столиці було затримано п'ятьох представників благодійного фонду. Працівники поліції кваліфікували подію як шахрайство.

Активісти вважають, що гроші, які збирають псевдоволонтери у військовій формі, не йдуть для ЗСУ.

Ввечері 16 листопада активісти та Telegram-канали опублікували відео конфлікту із так званими волонтерами фонду "Врятуй рідну країну" біля станції метро "Героїв Дніпра". Відомо, що представники нібито благодійного фонду збирали гроші готівкою у столиці.

Що цьому передувало

Нагадаємо, у Сумській області викрили шахраїв із СІЗО. Зловмисники "продавали" автомобілі для ЗСУ, серед постраждалих були військові.

Крім того, у Києві нещодавно затримали шахрайку, яку обдурила 15 переселенців. Вона обіцяла знижки в мережі будівельно-господарських магазинах і заробила на своїй схемі майже мільйон гривень.

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