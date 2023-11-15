Обіцяла знижки переселенцям. В Києві затримали шахрайку, деталі схеми

Поліцейські викрили аферистку в Києві, жертвами якої стали 15 переселенців. Вона обіцяла знижки в мережі будівельно-господарських магазинах та заробила на довірливих українцях мвйже 1 млн гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Києва.

Так, співробітники кримінальної поліції Святошинського управління поліції викрили жінку, яка шахрайським шляхом заволоділа грошима громадян.

"Правопорушницею виявилась уродженка Донецької області, 1973 року народження", - йдеться в повідомленні.

Як працювала схема?

Жінка вигадала історію про те, що вона займається волонтерською діяльністю та має змогу купувати різні товари по знижці від 50 до 70%.

"Шахрайка запевняла потерпілих "купувати" товари через неї за вигідною ціною, таким чином вона заробила близько 1 мільйона гривень.

Від злочинних дій жінки постраждало 15 осіб. Їй повідомлено про підозру. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до трьох років.

Якщо ви або ваші рідні постраждали від дій зловмисниці, просимо повідомити до Святошинського управління поліції за номером: +38 (098) 964 74 03 або на спецлінію 102.

Шахраї в Україні

Аферисти активізувалися в Україні із більшою силою після масштабного вторгнення РФ до України. Вони вигадують різні схеми заради того, щоб виманити в українців більше грошей. І прикладів таких схем достатньо.

Наприклад, раніше РБК-Україна писало про те, що шахраї під виглядом "призначення" допомоги, дізнаються дані банківських карток і, як результат, переводили в готівку їх на свою користь. Крім того, шахраї дійшли до того, що видаються військовими. Зокрема, у селищі Рокитне Рівненської області жінка вирішила допомогти чоловікові, який нібито був військовим. Вона перерахувала на рахунок шахрая понад 20 тисяч гривень.