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Шахраї з СІЗО "продавали" автомобілі для ЗСУ. Серед потерпілих військові

Сумська область, Четвер 26 жовтня 2023 19:37
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Шахраї з СІЗО "продавали" автомобілі для ЗСУ. Серед потерпілих військові Фото: правоохоронці викрили шахраїв (freepik.com)
Автор: Каріна Левицька

Кіберполіція викрила шахраїв, які перебуваючи в СІЗО продавали автівки для ЗСУ. В результаті злочинних дій постраждали військові.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Телеграм-канал Департаменту кіберполіції.

За даними правоохоронців, "схему" організували двоє мешканців Сумської області, які наразі відбувають покарання в одній з установ обласного центру.

Залучивши до злочинної діяльності спільників з "волі", шахраї розміщували оголошення про продаж нерозмитнених автомобілів на популярних онлайн-платформах.

Основною умовою купівлі була передплата у розмірі від 2 до 10 тисяч гривень.

Наразі встановлено 10 потерпілих, у тому числі військовослужбовці ЗСУ. Загальна сума збитків становить близько 200 тисяч гривень.

Фото: правоохоронці затримали шахраїв (t.me/CyberpolUA)

Дії правоохоронців

Станом на зараз, за даними поліції, було проведено 13 обшуків. Вилучено:

  • комп’ютерну техніку,
  • накопичувачі даних,
  • мобільні телефони,
  • банківські та сім-картки,
  • документацію та "чорнові" записи,
  • грошові кошти,
  • набої до вогнепальної зброї.

Організаторам "схеми" оголошено підозру за ч. 3 ст. 190 (шахрайство) ККУ. В разі доведення провини підозрюваним загрожує до 5 років позбавлення волі.

Вироки за антидержавну діяльність

Нагадаємо, в Україні відправили до в'язниці ще трьох бойовиків, які у складі терористичних організацій "ЛНР" і "ДНР" воювали проти ЗСУ.

Також раніше в Україні засудили суддю з Криму до 12 років тюрми за державну зраду. Вона у 2014 році суддя у Криму перейшла на бік окупантів та почала "працювати" у фейковій установі.

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