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В Киеве открыли дело против волонтерского фонда, подозревают в мошенничестве

Фото: в Киеве возбудили дело против волонтерского фонда (ssu.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

Полиция Киева возбудила дело против благотворительного фонда. Представители фонда подозреваются в мошенничестве.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на управление полиции Киева.

Что этому предшествовало

Вечером 16 ноября активисты и Telegram-каналы опубликовали видео конфликта с так называемыми волонтерами фонда "Спаси родную страну" у станции метро "Героев Днепра". Известно, что представители якобы благотворительного фонда собирали деньги наличными в столице.

Активисты считают, что деньги, которые собирает псевдоволонтеры в военной форме, не идут для ВСУ.

 

Реакция полиции

Правоохранители отмечают, что в Оболонском районе столицы были задержаны пять представителей благотворительного фонда. Сотрудники полиции квалифицировали событие как мошенничество.

Ведомости внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 190 УКУ. В рамках расследования полиция проверит представителей волонтерского фонда и документацию учреждения.

Напомним, в Сумской области разоблачили мошенников из СИЗО. Злоумышленники "продавали" автомобили для ВСУ, среди пострадавших были военные.

Кроме того, в Киеве недавно задержали мошенницу, которую обманула 15 переселенцев. Она обещала скидки в сети строительно-хозяйственных магазинов и заработала на своей схеме почти миллион гривен.

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