У Києві відкрили Офіс оборонних інновацій ЄС

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн та міністр оборони України Рустем Умєров у п'ятницю, 20 вересня, відкрили у Києві Офіс оборонних інновацій ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Міністерства оборони України.

Міністр також закликав європейських партнерів інвестувати кошти в українських виробників та наголосив на двох основних цілях співпраці з Єврокомісією - відновленні миру та стабільності у Європі та забезпеченні права України бути частиною ЄС.

Умєров відзначив зміцнення співпраці з ЄС у сфері оборонних технологій та потенціал українського оборонного виробництва.

У Міноборони зазначили, що головний фокус - об'єднання зусиль для зміцнення обороноздатності, включаючи спільні розробки в IT та виробництві зброї.

"Рустем Умеров та Урсула фон дер Ляєн відкрили EU Defence Innovation Office. Захід став новим рівнем співпраці України та ЄС у сфері оборонних технологій", - йдеться в повідомленні.

Офіс оборонних інновацій ЄС

Нагадаємо, ще у лютому цього року президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що ЄС відкриє у Києві Офіс оборонних інновацій.

За її словами, це рішення ще більше наблизить Україну до Європи та дозволить країнам блоку "членам скористатися досвідом України на полі бою та інноваціями в галузі оборонної промисловості".

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