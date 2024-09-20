ua en ru
Пт, 20 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Киеве открыли Офис оборонных инноваций ЕС

Киев, Пятница 20 сентября 2024 20:45
UA EN RU
В Киеве открыли Офис оборонных инноваций ЕС Фото: президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен и министр обороны Украины Ристем Умеров (t.me/ministry_of_defense_uа)
Автор: Татьяна Степанова

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен и министр обороны Украины Рустем Умеров в пятницу, 20 сентября, открыли в Киеве Офис оборонных инноваций ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Министерства обороны Украины.

"Рустом Умеров и Урсула фон дер Ляен открыли EU Defence Innovation Office. Мероприятие стало новым уровнем сотрудничества Украины и ЕС в сфере оборонных технологий", - говорится в сообщении.

В Минобороны отметили, что главный фокус - объединение усилий для укрепления обороноспособности, включая совместные разработки в IT и производстве оружия.

Умеров отметил укрепление сотрудничества с ЕС в сфере оборонных технологий и потенциал украинского оборонного производства.

Министр также призвал европейских партнеров инвестировать средства в украинских производителей и отметил две основные цели сотрудничества с Еврокомиссией - восстановление мира и стабильности в Европе и обеспечение права Украины быть частью ЕС.

Офис оборонных инноваций ЕС

Напомним, еще в феврале этого года президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен сообщила, что ЕС откроет в Киеве Офис оборонных инноваций.

По ее словам, это решение еще больше приблизит Украину к Европе и позволит странам блока "членам воспользоваться опытом Украины на поле боя и инновациями в области оборонной промышленности".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Евросоюз Киев Министерство обороны Украины Рустем Умеров Урсула фон дер Ляйен
NEWS
Зеленский провел Ставку: обсудили защиту энергетики с помощью Patriot и производство ракет
Зеленский провел Ставку: обсудили защиту энергетики с помощью Patriot и производство ракет
DAILY
Зима без отключений света в Украине: реальность или излишний оптимизм власти
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Зима без отключений света в Украине: реальность или излишний оптимизм власти