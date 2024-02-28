Глава Єврокомісії анонсувала відкриття у Києві Офісу оборонних інновацій

Європейський Союз відкриє у Києві офіс оборонних інновацій, що дозволить блоку запозичити бойовий досвід України та знання у галузі військових технологій.

Про це заявила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її виступ у Європарламенті .

"Я з гордістю оголошую, що ми відкриємо у Києві Офіс із оборонних інновацій", - сказала вона.

За її словами, це рішення ще більше наблизить Україну до Європи і дозволить країнам блоку "членам скористатися досвідом України на полі бою та інноваціями в галузі оборонної промисловості".

Зміцнення оборони

Раніше Урсула фон дер Ляєн зробила підвищення обороноздатності ЄС ключовим моментом своєї заявки на другий мандат на керівництво Єврокомісією.

Єврокомісія має представити свою масштабну оборонну стратегію вже наступного тижня. Документ включає пропозиції про те, як швидко наростити оборонне виробництво блоку та позначити спільні військові проекти для фінансування ЄС, у тому числі в галузі космосу, протиповітряної та протиракетної оборони.

Зусилля ЄС щодо зміцнення своєї оборони після багатьох років недофінансування стають все більш актуальними на тлі попереджень про те, що Росія може спробувати атакувати союзників по НАТО після війни з Україною, а також на тлі сумнівів щодо прихильності США до європейської безпеки, особливо якщо Дональд Трамп отримає ще один термін у Білому домі.

Європа "не має контролю над виборами чи рішеннями в інших частинах світу, сказала Фон дер Ляєн. "З підтримкою наших партнерів або без неї ми не можемо дозволити Росії перемогти", - додала вона.