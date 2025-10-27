UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Курс долара Економіка Авто Tech

У Києві відключатимуть світло 28 жовтня: ДТЕК показав графіки

Ілюстративне фото: у Києві діятимуть графіки відключень світла (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У Києві у вівторок, 28 жовтня, діятимуть погодинні відключення світла за графіками.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК у Telegram.

Як зазначили в ДТЕК, відключати світло в столиці планують таким чином:

  • 1.1 черга - без світла з 08:00 до 11:30;
  • 1.2 черга - без світла з 08:00 до 11:30;
  • 2.1 черга - без світла з 08:00 до 10:00 і з 16:00 до 19:30;
  • 2.2 черга - без світла з 08:00 до 10:00 та з 16:00 до 19:30;
  • 3.1 черга - без світла з 19:00 до 22:00;
  • 3.2 черга - без світла з 19:00 до 22:00;
  • 4.1 черга - без світла з 09:00 до 13:30;
  • 4.2 черга - без світла з 09:00 до 13:30;
  • 5.1 черга - без світла з 12:30 до 17:00;
  • 5.2 черга - без світла з 12:30 до 17:00;
  • 6.1 черга - без світла з 16:00 до 19:30;
  • 6.2 черга - без світла з 16:00 до 19:30.
 

Фото: графіки відключень світла на 28 жовтня (t.me/dtek_ua)

Відключення світла в Україні

Нагадаємо, раніше "Укренерго" попереджало українців, що завтра, 28 жовтня, в окремих регіонах України діятимуть відключення світла для побутових споживачів і промисловості.

Обмеження для промисловості застосовуватимуть з 07:00 до 23:00, а обмеження для побутових споживачів - з 08:00 до 23:00.

Причиною таких відключень є пошкодження енергетичних об'єктів, які були спричинені російськими ударами.

Росіяни практично щодня продовжують атакувати енергетичну інфраструктуру України. Зокрема, сьогодні, 27 жовтня, ворог вдарив по важливому енергетичному об'єкту в Чернігівській області.

Також сьогодні, 27 жовтня, секретар РНБО Рустем Умеров розповів, що в Україні з'являться нові вишки мобільного зв'язку з автономними джерелами живлення. Відповідне рішення ухвалили на Ставці верховного головнокомандувача.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДТЕККиївГрафіки відключення світлаЕлектроенергіяВимкнення світла