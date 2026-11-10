У Києві відбудеться форум за участі представників влади та бізнесу: що відомо

У понеділок, 17 листопада, відбудеться форум ''Діалог влади, громадянського суспільства та бізнесу – економічна стійкість та конкурентоспроможність''. До участі запрошують представників державних органів, підприємців, громадських організацій та експертного середовища.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Українську Раду Бізнесу.
Форум розпочнеться о 10:00 за підтримки Центру міжнародного приватного підприємництва (CIPE). Його учасники зосередяться на обговоренні ключових податкових, митних та економічних реформ, а також заходів для підвищення економічної стійкості країни.
Серед основних тем – мінімізація тіньових схем, залучення інвестицій, страхування ризиків та лібералізація трудового законодавства.
До форуму долучаться представники Кабінету міністрів та Верховної Ради. Зокрема, серед заявлених спікерів:
Очікується, що захід збере близько 150 учасників, серед яких представники бізнесу, уряду, парламенту та аналітичних центрів.
Окрему увагу організатори приділять діалогу між учасниками та представниками влади. У межах кожної секції передбачено час для запитань і відповідей. Представники бізнесу та громадянського суспільства зможуть озвучити свої пропозиції представникам Кабміну та Верховної Ради.
Організатором заходу виступає Українська Рада Бізнесу. Партнер форуму – Центр міжнародного приватного підприємництва (CIPE), аналітичний партнер – Економічна експертна платформа.
Для отримання посилання на онлайн-трансляцію необхідно зареєструватися за відповідною формою. Представникам медіа передбачена окрема реєстрація за посиланням.
Інформаційними партнерами форуму є FinClub, Інтерфакс, РБК-Україна, ''Ціна держави'' та газета ''День''.
З програмою заходу можна ознайомитися за посиланням.