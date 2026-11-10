В Киеве состоится форум с участием представителей власти и бизнеса: что известно

Форум начнется в 10.00 при поддержке Центра международного частного предпринимательства (CIPE). Его участники будут сосредоточены на обсуждении ключевых налоговых, таможенных и экономических реформ, а также мер по повышению экономической устойчивости страны.

Среди основных тем – минимизация теневых схем, привлечение инвестиций, страхование рисков и либерализация трудового законодательства.

На форум присоединятся представители Кабинета министров и Верховной Рады. В частности, среди заявленных спикеров:

Сергей Марченко – министр финансов;

Егор Григоренко – заместитель министра экономики и окружающей среды;

Даниил Гетманцев – председатель парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике;

Елена Шуляк – председатель комитета Верховной Рады по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства;

Галина Третьякова – глава комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов;

Ярослав Железняк – заместитель председателя комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике.

Ожидается, что мероприятие соберет около 150 участников, среди которых представители бизнеса, правительства, парламента и аналитических центров.

Особое внимание организаторы уделят диалогу между участниками и представителями власти. В каждой секции предусмотрено время для вопросов и ответов. Представители бизнеса и гражданского общества могут озвучить свои предложения представителям Кабмина и Верховной Рады.

Как присоединиться к форуму

Организатором мероприятия выступает Украинский Совет Бизнеса. Партнер форума – Центр международного частного предпринимательства (CIPE), аналитический партнер – Экономическая экспертная платформа.

Для получения ссылки на онлайн-трансляцию необходимо зарегистрироваться по соответствующей форме. Представителям медиа предусмотрена отдельная регистрация по ссылке.

Информационными партнерами форума являются FinClub, Интерфакс, РБК-Украина, ''Цена государства'' и газета ''День''.

С программой мероприятия можно ознакомиться по ссылке.