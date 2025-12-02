ua en ru
Вт, 02 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Енергетика

У Києві від завтра по-новому формуватимуть графіки відключення світла

Київ, Вівторок 02 грудня 2025 20:14
UA EN RU
У Києві від завтра по-новому формуватимуть графіки відключення світла Фото: з 3 грудня зони в тижневому графіку будуть розпочинатися на 30 хвилин раніше (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

З середи, 3 грудня, графіки відключень світла в Києві оновлять. Зокрема, всі часові проміжки змістяться на пів години назад.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву ДТЕК у Facebook.

"Невелике оновлення тижневих графіків відключень! Не лякайтесь, нічого надзвичайного. Просто на прохання Укренерго всі часові проміжки з 3 грудня зміщуються на 30 хвилин назад", - йдеться у заяві.

ДТЕК пояснила, що якщо раніше в тижневому графіку у групі біла зона розпочиналася о 9:00, то від завтра вона починатиметься о 08:30. Те ж стосується і сірих зон.

Українців також попередили, що після затвердження денного графіка на середу, 3 грудня, тижневі графіки автоматично оновляться на сайті та в чат-боті.

Відключення світла в Україні

Нагадаємо, що графіки відключень світла – це вимушений захід, який застосовується після ударів РФ по українських енергетичних об'єктах. Росіяни навіть завдають ударів по важливих для атомних електростанцій підстанціях.

Зокрема, така атака сталася в ніч на 8 листопада. Тоді у зв'язку з російськими ударами по підстанціях Україна терміново скликала раду Міжнародного агентства з атомної енергії.

Лише 28 листопада стало відомо, що Хмельницька, Рівненська та Південноукраїнська АЕС повністю відновили потужність після російських атак. На зниженій потужності все ще працює тільки один енергоблок.

Глава "Укренерго" Віталій Зайченко заявив, що наразі найскладніша ситуація зі світлом у Чернігівській, Сумській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій та Одеській областях. Окупанти постійно обстрілюють там енергетику.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДТЕК Київ Відключеня світла
Новини
Зеленський назвав три найчутливіших питання в мирному плані США
Зеленський назвав три найчутливіших питання в мирному плані США
Аналітика
Кінець епохи Єрмака. Чому Зеленський звільнив главу ОП і що це змінить
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Кінець епохи Єрмака. Чому Зеленський звільнив главу ОП і що це змінить