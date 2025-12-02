У Києві від завтра по-новому формуватимуть графіки відключення світла
З середи, 3 грудня, графіки відключень світла в Києві оновлять. Зокрема, всі часові проміжки змістяться на пів години назад.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву ДТЕК у Facebook.
"Невелике оновлення тижневих графіків відключень! Не лякайтесь, нічого надзвичайного. Просто на прохання Укренерго всі часові проміжки з 3 грудня зміщуються на 30 хвилин назад", - йдеться у заяві.
ДТЕК пояснила, що якщо раніше в тижневому графіку у групі біла зона розпочиналася о 9:00, то від завтра вона починатиметься о 08:30. Те ж стосується і сірих зон.
Українців також попередили, що після затвердження денного графіка на середу, 3 грудня, тижневі графіки автоматично оновляться на сайті та в чат-боті.
Відключення світла в Україні
Нагадаємо, що графіки відключень світла – це вимушений захід, який застосовується після ударів РФ по українських енергетичних об'єктах. Росіяни навіть завдають ударів по важливих для атомних електростанцій підстанціях.
Зокрема, така атака сталася в ніч на 8 листопада. Тоді у зв'язку з російськими ударами по підстанціях Україна терміново скликала раду Міжнародного агентства з атомної енергії.
Лише 28 листопада стало відомо, що Хмельницька, Рівненська та Південноукраїнська АЕС повністю відновили потужність після російських атак. На зниженій потужності все ще працює тільки один енергоблок.
Глава "Укренерго" Віталій Зайченко заявив, що наразі найскладніша ситуація зі світлом у Чернігівській, Сумській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій та Одеській областях. Окупанти постійно обстрілюють там енергетику.