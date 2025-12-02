У Києві від завтра по-новому формуватимуть графіки відключення світла

З середи, 3 грудня, графіки відключень світла в Києві оновлять. Зокрема, всі часові проміжки змістяться на пів години назад.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву ДТЕК у Facebook .

"Невелике оновлення тижневих графіків відключень! Не лякайтесь, нічого надзвичайного. Просто на прохання Укренерго всі часові проміжки з 3 грудня зміщуються на 30 хвилин назад", - йдеться у заяві.

ДТЕК пояснила, що якщо раніше в тижневому графіку у групі біла зона розпочиналася о 9:00, то від завтра вона починатиметься о 08:30. Те ж стосується і сірих зон.

Українців також попередили, що після затвердження денного графіка на середу, 3 грудня, тижневі графіки автоматично оновляться на сайті та в чат-боті.