В Києві від завтра діятиме оновлений режим освітлення: що зміниться

Як розповіла Бондар, в Києві у 2023 році вдалось скоротити споживання електроенергії на 39% у порівнянні з 2018 роком.

"Час вмикання та вимикання освітлення в Києві встановлюється розпорядженням голови КМДА (Київська міська державна адміністрація, - ред.) залежно від астрономічних годин, світанку та заходу Сонця", - додала Бондар.

На сьогодні у Києві встановлений наступний графік зміни яскравості освітлення:

30% під час включення;

50% через 10 хвилин після включення;

70% через 15 хвилин;

55% з 22 до 23 години;

40% з 23 до 24;

30% з 24 години.

Від завтра діятиме оновлений режим освітлення:

30% під час включення;

50% через 30 хвилин після включення;

30% з 22 до 24 години;

20% з 24 години до світанку.

"Там, де встановлені натрієве і та ртутні ліхтарі, буде виключено тільки 50% ліхтарів. І це дасть можливість скоротити споживання електроенергії на освітленні в місті", - пояснила Бондар.

Світло в Україні

Протягом останніх місяців російські терористи завдали серйозної шкоди енергетичній інфраструктурі України. Лише під час останнього масованого обстрілу, ворог поцілив по об'єктах Львівської, Полтавської, Вінницької та низки інших областей.

Про те, що у Києві планують мінімізувати вечірнє освітлення вулиць стало відомо вчора, 9 травня. Як пояснили у КМДА, наразі у столиці працюють над пошуком оптимальних варіантів економії електроенергії. Водночас побутових споживачів наразі обмежувати не планують.