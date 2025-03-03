У Києві від ускладнень грипу померла людина. Кількість хворих стрімко зростає

У Києві стрімко зростає кількість хворих на грип та ГРВІ. Від ускладнень грипу померла одна людина.

До лікарень госпіталізували 574 пацієнтів, зокрема 356 дітей. Від COVID-19 за тиждень захворіли 27 осіб, госпіталізували п’ятьох, у реанімації хворих не було. Також зареєстровано один летальний випадок від ускладнень грипу.

У столиці за 9-й тиждень 2025 року зареєстровано 20 991 випадок грипу, ГРВІ та COVID-19. Як повідомили у Київському міському центрі контролю та профілактики хвороб МОЗ, рівень захворюваності зріс на 27,4% порівняно з попереднім тижнем, водночас він залишається на 10,9% нижчим епідемічного порогу.

Нагадаємо, у Чернівецькій області зафіксовано рекордний рівень захворюваності на грип та ГРВІ, епідемічний поріг перевищено у 2,5 рази. Протягом тижня зареєстровано майже 11 тисяч випадків, більшість хворих - діти. У деяких районах ситуація покращується, проте в Чернівцях рівень захворюваності зростає. В області тривають обмеження на масові заходи, а в Чернівцях до 7 березня школи працюватимуть дистанційно.

РБК-Україна також розповідало, що міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко повідомив про тривожну тенденцію: значне зростання госпіталізацій через грип та ГРВІ. Наразі майже 6 тисяч пацієнтів перебувають у лікарнях, з яких близько 10% - у відділеннях інтенсивної терапії. Епідемічний поріг перевищено у 16 областях, особливо у Хмельницькій. Ляшко закликав жителів нашої країни серйозно ставитися до свого здоров'я та своєчасно звертатися до лікаря при високій температурі або утрудненому диханні.

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