В Киеве от осложнений гриппа умер человек. Количество заболевших стремительно растет
В Киеве стремительно растет количество больных гриппом и ОРВИ. От осложнений гриппа умер один человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Официальный портал Киева.
В столице за 9-ю неделю 2025 года зарегистрировано 20 991 случай гриппа, ОРВИ и COVID-19. Как сообщили в Киевском городском центре контроля и профилактики болезней Минздрава, уровень заболеваемости вырос на 27,4% по сравнению с предыдущей неделей, при этом он остается на 10,9% ниже эпидемического порога.
Среди детей зафиксировано 11 922 случая (+24,6%), среди взрослых - 9 069 (+31,3%). Среди всех заболевших 56,8% составляют дети. Заболеваемость среди школьников выросла на 12,5% - 7 319 случаев.
В больницы госпитализировали 574 пациентов, в том числе 356 детей. От COVID-19 за неделю заболели 27 человек, госпитализировали пятерых, в реанимации больных не было. Также зарегистрирован один летальный случай от осложнений гриппа.
Медики напоминают, что вакцинация - самая надежная защита от тяжелого течения болезни.
Напомним, в Черновицкой области зафиксирован рекордный уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ, эпидемический порог превышен в 2,5 раза. В течение недели зарегистрировано почти 11 тысяч случаев, большинство больных - дети. В некоторых районах ситуация улучшается, однако в Черновцах уровень заболеваемости растет. В области продолжаются ограничения на массовые мероприятия, а в Черновцах до 7 марта школы будут работать дистанционно.
РБК-Украина также рассказывало, что министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко сообщил о тревожной тенденции: значительный рост госпитализаций из-за гриппа и ОРВИ. Сейчас почти 6 тысяч пациентов находятся в больницах, из которых около 10% - в отделениях интенсивной терапии. Эпидемический порог превышен в 16 областях, особенно в Хмельницкой. Ляшко призвал жителей нашей страны серьезно относиться к своему здоровью и своевременно обращаться к врачу при высокой температуре или затрудненном дыхании.
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