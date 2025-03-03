В Киеве от осложнений гриппа умер человек. Количество заболевших стремительно растет

В Киеве стремительно растет количество больных гриппом и ОРВИ. От осложнений гриппа умер один человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Официальный портал Киева.

В столице за 9-ю неделю 2025 года зарегистрировано 20 991 случай гриппа, ОРВИ и COVID-19. Как сообщили в Киевском городском центре контроля и профилактики болезней Минздрава, уровень заболеваемости вырос на 27,4% по сравнению с предыдущей неделей, при этом он остается на 10,9% ниже эпидемического порога. Среди детей зафиксировано 11 922 случая (+24,6%), среди взрослых - 9 069 (+31,3%). Среди всех заболевших 56,8% составляют дети. Заболеваемость среди школьников выросла на 12,5% - 7 319 случаев. В больницы госпитализировали 574 пациентов, в том числе 356 детей. От COVID-19 за неделю заболели 27 человек, госпитализировали пятерых, в реанимации больных не было. Также зарегистрирован один летальный случай от осложнений гриппа. Медики напоминают, что вакцинация - самая надежная защита от тяжелого течения болезни.