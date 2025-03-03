У Чернівецькій області рекордна захворюваність на ГРВІ: епідпоріг перевищено у 2,5 рази
У Чернівецькій області фіксують рекордний рівень захворюваності на грип та ГРВІ. Епідемічний поріг залишається перевищеним у 2,5 рази.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Чернівецький обласний центр контролю та профілактики хвороб.
Повідомляється, що за 9-й тиждень 2025 року в Чернівецькій області зареєстровано 10 892 випадки ГРВІ, з яких 6 057 - у дітей, що становить 56% від загальної кількості.
Протягом тижня було госпіталізовано 228 осіб, серед яких 126 дітей. Завдяки вжитим обмежувальним заходам спостерігається зниження захворюваності в Вижницькому (на 24,3%) та Дністровському районах (на 11,2%). Водночас у Чернівецькому районі, зокрема в Чернівцях, відзначено зростання захворюваності на 12,2% та 27,7% відповідно.
З 3 березня 2025 року в освітніх закладах Вижницького, Дністровського та Чернівецького районів відновлено очне навчання, окрім міста Чернівці. У Чернівцях з 3 по 7 березня 2025 року триває дистанційне навчання.
Також продовжуються обмеження на проведення спортивних та культурно-масових заходів на території області. Локальні обмеження та переведення шкіл на дистанційну форму навчання будуть застосовуватися у разі перевищення 20% хворих дітей на грип та ГРВІ.
Нагадаємо, наприкінці лютого у Чернівецькій області через зростання захворюваності на грип та ГРВІ запровадили обмеження для всіх закладів освіти. Школи перейшли на дистанційне навчання, а дитячі садки та позашкільні установи також обмежили роботу. Рішення ухвалила обласна комісія ТЕБ та НС, оскільки за три дні в області зафіксували понад 7 тисяч випадків ГРВІ, більшість хворих - діти. Обмеження ввели з 22 лютого на 10 днів.
Нагадаємо, міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко повідомив про тривожну тенденцію: значне зростання кількості госпіталізацій через грип та ГРВІ. Наприкінці лютого в лікарнях перебували майже 6 тисяч пацієнтів із цими захворюваннями, з яких близько 10% знаходяться у відділеннях інтенсивної терапії. Це пов'язано з ускладненнями, особливо серед невакцинованих осіб. Епідемічний поріг перевищено у 16 областях, найбільше - у Хмельницькій області. Ляшко закликав громадян уважно ставитися до свого здоров'я та своєчасно звертатися до лікарів при появі симптомів.
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