У Чернівецькій області рекордна захворюваність на ГРВІ: епідпоріг перевищено у 2,5 рази

У Чернівецькій області фіксують рекордний рівень захворюваності на грип та ГРВІ. Епідемічний поріг залишається перевищеним у 2,5 рази.

Повідомляється, що за 9-й тиждень 2025 року в Чернівецькій області зареєстровано 10 892 випадки ГРВІ, з яких 6 057 - у дітей, що становить 56% від загальної кількості.

Протягом тижня було госпіталізовано 228 осіб, серед яких 126 дітей. Завдяки вжитим обмежувальним заходам спостерігається зниження захворюваності в Вижницькому (на 24,3%) та Дністровському районах (на 11,2%). Водночас у Чернівецькому районі, зокрема в Чернівцях, відзначено зростання захворюваності на 12,2% та 27,7% відповідно.

З 3 березня 2025 року в освітніх закладах Вижницького, Дністровського та Чернівецького районів відновлено очне навчання, окрім міста Чернівці. У Чернівцях з 3 по 7 березня 2025 року триває дистанційне навчання.

Також продовжуються обмеження на проведення спортивних та культурно-масових заходів на території області. Локальні обмеження та переведення шкіл на дистанційну форму навчання будуть застосовуватися у разі перевищення 20% хворих дітей на грип та ГРВІ.