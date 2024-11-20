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У Києві від ранку чутно гул: у КМДА пояснили, що це

Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У Києві від самого ранку чутно гул. Оскільки на правому березі міста працює велике теплоджерело.

"Технологічний шум у Києві повʼязаний із роботою великого теплоджерела на правому березі міста. Це невідʼємна частина виробничого процесу, оскільки йдеться про велике за масштабами обладнання", - йдеться у повідомленні. 

При цьому зазначається, що з міркувань безпеки більш детальну інформацію наразі не розголошують.

"Ситуація жодним чином не несе загрози чи ризиків - це контрольований виробничий процес", - додали в КМДА. 

Військові навчання в Києві

У Києві регулярно проводять тренування для поліції та Сил оборони. Тому в столиці під час навчань встановлять додаткові блокпости та посилять контроль документів.

Попередження про атаку на Україну

Посольство США в Києві сьогодні попередило про загрозу обстрілу України 20 листопада. У зв’язку з цим посольство закриють, а співробітникам порадили залишатися в укриттях.

При цьому Іспанія та Італія оголосили, що їх посольства у Києві сьогодні будуть зачинені через загрозу російської атаки.

Своєю чергою керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко зазначив, що росіяни робили запаси ракет на серію обстрілів України протягом місяців.

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КиївКМДА