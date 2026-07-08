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В Киеве второй раз с начала суток раздались взрывы

05:06 08.07.2026 Ср
2 мин
Что известно о повторной атаке на Киев?
aimg Эдуард Ткач
В Киеве второй раз с начала суток раздались взрывы Фото: отбой тревоги объявили через несколько минут после объявления (Getty Images)
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В Киеве в среду утром, 8 июля, снова раздались взрывы. Это уже второй раз, когда в столице с начала суток очень громко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Киевской городской государственной администрации (КГГА) и собственного корреспондента.

"Внимание! В Киеве объявлена воздушная тревога! Просим всех срочно последовать в укрытие гражданской защиты", - говорилось в сообщении в 04:46.

В то же время Воздушные силы ВСУ предупредили, что в направлении столицы летит реактивный дрон. Приблизительно в момент сигнала тревогу в городе был слышен громкий взрыв, больше похожий на сбивание беспилотника.

Сразу после этого в Киеве объявили отбой тревоги. Однако мониторинговые каналы пишут, что на Черниговщине снова фиксируются дроны, летящие тем же курсом, что и долетевший до столицы.

Также заметим, что в момент взрыва карта тревог выглядела так.

В Киеве второй раз с начала суток раздались взрывы

Обстрел Киева

Напомним, что в ночь на 8 июля россияне уже атаковали Киев. Разница лишь в том, что во время ночной атаки враг применил для ударов баллистические ракеты. Причем первые взрывы прогремели еще до того, как в городе объявили воздушную тревогу.

После атаки местные власти проинформировали, что в результате атаки повреждения фиксируются в двух районах - Деснянском и Святошинском. В частности, в первом в результате попадания ракеты горят складские помещения, а во втором загорелось не нежилое здание.

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