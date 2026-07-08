В Киеве второй раз с начала суток раздались взрывы

В Киеве в среду утром, 8 июля, снова раздались взрывы. Это уже второй раз, когда в столице с начала суток очень громко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Киевской городской государственной администрации (КГГА) и собственного корреспондента.

"Внимание! В Киеве объявлена воздушная тревога! Просим всех срочно последовать в укрытие гражданской защиты", - говорилось в сообщении в 04:46.

В то же время Воздушные силы ВСУ предупредили, что в направлении столицы летит реактивный дрон. Приблизительно в момент сигнала тревогу в городе был слышен громкий взрыв, больше похожий на сбивание беспилотника.

Сразу после этого в Киеве объявили отбой тревоги. Однако мониторинговые каналы пишут, что на Черниговщине снова фиксируются дроны, летящие тем же курсом, что и долетевший до столицы.

Также заметим, что в момент взрыва карта тревог выглядела так.