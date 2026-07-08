В Киеве второй раз с начала суток раздались взрывы
В Киеве в среду утром, 8 июля, снова раздались взрывы. Это уже второй раз, когда в столице с начала суток очень громко.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Киевской городской государственной администрации (КГГА) и собственного корреспондента.
"Внимание! В Киеве объявлена воздушная тревога! Просим всех срочно последовать в укрытие гражданской защиты", - говорилось в сообщении в 04:46.
В то же время Воздушные силы ВСУ предупредили, что в направлении столицы летит реактивный дрон. Приблизительно в момент сигнала тревогу в городе был слышен громкий взрыв, больше похожий на сбивание беспилотника.
Сразу после этого в Киеве объявили отбой тревоги. Однако мониторинговые каналы пишут, что на Черниговщине снова фиксируются дроны, летящие тем же курсом, что и долетевший до столицы.
Также заметим, что в момент взрыва карта тревог выглядела так.
Обстрел Киева
Напомним, что в ночь на 8 июля россияне уже атаковали Киев. Разница лишь в том, что во время ночной атаки враг применил для ударов баллистические ракеты. Причем первые взрывы прогремели еще до того, как в городе объявили воздушную тревогу.
После атаки местные власти проинформировали, что в результате атаки повреждения фиксируются в двух районах - Деснянском и Святошинском. В частности, в первом в результате попадания ракеты горят складские помещения, а во втором загорелось не нежилое здание.