Вбивство Парубія Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні

У Києві вдруге за вечір оголосили тривогу через "Шахеди"

Фото: у Києві оголосили повітряну тривогу (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У Києві сьогодні, 2 вересня, ввечері оголосили повітряну тривогу. Причиною є загроза ударних дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську військову адміністрацію в Telegram.

"У столиці оголошено повітряну тривогу через загрозу ворожих БпЛА", - попередили в КМВА.

В адміністрації закликали киян терміново пройти до найближчого укриття та перебувати там до того часу, коли атака завершиться.

Варто зауважити, що станом на 22:35 ударні дрони росіян уже фіксують у низці областей. Зокрема, є загроза для Запоріжжя, Черкас, Миргорода, Чернігова та Ніжина.

Тривога через дрони

Нагадаємо, російські окупанти сьогодні цілий день атакують Україну ударними безпілотниками.

Зокрема, під час денної атаки ворог запустив 53 дрони по Україні. З них 48 вдалося знешкодити.

При цьому в Києві сьогодні ввечері вже оголошували тривогу. Тоді столицю також атакували ударні безпілотники.

Президент України Володимир Зеленський у відповідь на такі атаки наголосив, що вони є акомпанементом російським заявам із Китаю.

КиївРосійська ФедераціяВійна в УкраїніПовітряна тривогаДрониАтака дронів