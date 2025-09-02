У Києві вдруге за вечір оголосили тривогу через "Шахеди"

У Києві сьогодні, 2 вересня, ввечері оголосили повітряну тривогу. Причиною є загроза ударних дронів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську військову адміністрацію в Telegram.
"У столиці оголошено повітряну тривогу через загрозу ворожих БпЛА", - попередили в КМВА.
В адміністрації закликали киян терміново пройти до найближчого укриття та перебувати там до того часу, коли атака завершиться.
Варто зауважити, що станом на 22:35 ударні дрони росіян уже фіксують у низці областей. Зокрема, є загроза для Запоріжжя, Черкас, Миргорода, Чернігова та Ніжина.
Нагадаємо, російські окупанти сьогодні цілий день атакують Україну ударними безпілотниками.
Зокрема, під час денної атаки ворог запустив 53 дрони по Україні. З них 48 вдалося знешкодити.
При цьому в Києві сьогодні ввечері вже оголошували тривогу. Тоді столицю також атакували ударні безпілотники.
Президент України Володимир Зеленський у відповідь на такі атаки наголосив, що вони є акомпанементом російським заявам із Китаю.