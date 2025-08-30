У Києві вдруге за ранок тривога, у низці областей загроза балістики
Зранку, 30 серпня, у Києві та низці областей вдруге за ранок оголосили повітряну тривогу. Причиною сигналу знову стали дрони, а також є загроза балістики.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Київської міської військової адміністрації (КМВА) і канал Повітряних сил ЗСУ.
"У столиці оголошено повітряну тривогу через загрозу ворожих БпЛА. Закликаємо мешканців міста негайно пройти до найближчих укриттів і залишатися там до завершення тривоги", - йдеться у повідомленні.
Перед цим військові попереджали, що також є загроза застосування балістичного озброєння з півдня.
Оновлено о 08:04
У Києві вже відбій тривоги.
Де оголосили тривогу
Станом на 08:02 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується у Київській, Миколаївській та Херсонській областях.