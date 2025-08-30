ua en ru
У Києві вдруге за ранок тривога, у низці областей загроза балістики

Субота 30 серпня 2025 08:02
У Києві вдруге за ранок тривога, у низці областей загроза балістики Фото: людей закликали перейти в укриття (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Зранку, 30 серпня, у Києві та низці областей вдруге за ранок оголосили повітряну тривогу. Причиною сигналу знову стали дрони, а також є загроза балістики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Київської міської військової адміністрації (КМВА) і канал Повітряних сил ЗСУ.

"У столиці оголошено повітряну тривогу через загрозу ворожих БпЛА. Закликаємо мешканців міста негайно пройти до найближчих укриттів і залишатися там до завершення тривоги", - йдеться у повідомленні.

Перед цим військові попереджали, що також є загроза застосування балістичного озброєння з півдня.

Оновлено о 08:04

У Києві вже відбій тривоги.

Де оголосили тривогу

Станом на 08:02 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується у Київській, Миколаївській та Херсонській областях.

У Києві вдруге за ранок тривога, у низці областей загроза балістики

