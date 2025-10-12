UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Вибори в Молдові Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні

В Києві вдруге за ранок оголосили тривогу: в чому причина

Фото: Україною знову шириться повітряна тривога (РБК-Україна, Червінська Юлія)
Автор: Каріна Левицька

В Києві вдруге за день лунає сигнал повітряної тривоги. Військові попереджають про небезпеку ворожих безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту тривог та Повітряні сили України.

"Київська область та м. Київ - загроза застосування ворожих дронів", - наголосили в Повітряних силах.

Військові пояснили, що нині залучено засоби для їх збиття.

Карта повітряних тривог наразі виглядає так:



Оновлено о 10:53.

Станом на зараз повітряну тривогу в місті скасовано.

Нагадаємо, що російська армія від ранку 12 жовтня запустила декілька груп ударних дронів типу "Шахед".

Раніше ворожі дрони було зафіксовано на півночі країни. Детальніше про те, де існує небезпека, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяВійна Росії проти України