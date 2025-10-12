RU

В Киеве второй раз за утро объявили тревогу: в чем причина

Фото: По Украине снова распространяется воздушная тревога (РБК-Украина, Юлия Червинская)
Автор: Карина Левицкая

В Киеве второй раз за день раздается сигнал воздушной тревоги. Военные предупреждают об опасности вражеских беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту тревог и Воздушные силы Украины.

"Киевская область и г. Киев - угроза применения вражеских дронов", - отметили в Воздушных силах.

Военные объяснили, что сейчас привлечены средства для их сбивания.

Карта воздушных тревог сейчас выглядит так:


 

Обновлено в 10:53.

На данный момент воздушная тревога в городе отменена.

Напомним, что российская армия с утра 12 октября запустила несколько групп ударных дронов типа "Шахед".

Ранее вражеские дроны были зафиксированы на севере страны. Подробнее о том, где существует опасность, можно узнать в материале РБК-Украина.

