В Киеве второй раз за утро объявили тревогу: в чем причина

В Киеве второй раз за день раздается сигнал воздушной тревоги. Военные предупреждают об опасности вражеских беспилотников.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту тревог и Воздушные силы Украины.
"Киевская область и г. Киев - угроза применения вражеских дронов", - отметили в Воздушных силах.
Военные объяснили, что сейчас привлечены средства для их сбивания.
Карта воздушных тревог сейчас выглядит так:
Обновлено в 10:53.
На данный момент воздушная тревога в городе отменена.
Напомним, что российская армия с утра 12 октября запустила несколько групп ударных дронов типа "Шахед".
Ранее вражеские дроны были зафиксированы на севере страны. Подробнее о том, где существует опасность, можно узнать в материале РБК-Украина.