У Києві вдруге за ніч пролунали вибухи: чим атакують росіяни

Зауважимо, повітряну тривогу у столиці оголошено ще з вечора середи, 20 серпня. Тоді Київ почали атакувати російські дрони. А близько опівночі у місті пролунали вибухи. Наразі про наслідки першої атаки не повідомлялось.

А вже о близько 04:0 четверга, 21 серпня, столиця знову зазнала дронової атаки. За даними Київської міської військової адміністрації, на околицях столиці було зафіксовано "Шахеди".

У самому ж місті працювали сили ППО.

