Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине

В Киеве второй раз за ночь прогремели взрывы: чем атакуют россияне

Иллюстративное фото: в Киеве второй раз за ночь прогремели взрывы (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

В Киеве рано утром четверга, 21 августа снова прогремели взрывы. Город находится под атакой российских "Шахедов".

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Заметим, воздушная тревога в столице объявлена еще с вечера среды, 20 августа. Тогда Киев начали атаковать российские дроны. А около полуночи в городе прогремели взрывы. Пока о последствиях первой атаки не сообщалось.

А уже около 04:0 четверга, 21 августа, столица снова подверглась дроновой атаке. По данным Киевской городской военной администрации, в окрестностях столицы было зафиксировано "Шахеды".

В самом же городе работали силы ПВО.

 

Массированная атака в ночь на 21 августа

Этой ночью Российская Федерация нанесла по Украине массированную комбинированную атаку. Уже известно о применении ударных "Шахедов", крылатых ракет и "Кинжалов". Кроме Киева о взрывах сообщалось в Чернигове и Ровенской области.

Подробно о том, что известно о массированной атаке - читайте в материале РБК-Украина.

