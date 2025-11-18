У Києві вдруге за ніч оголосили тривогу: в чому причина

Нагадаємо, що попередня тривога у Києві була менше ніж годину тому. Її причиною теж була загроза застосування балістичного озброєння.

Однак варто зазначити, що на цей раз швидкісні цілі, а під час минулої тривоги фіксації були. Зокрема, Повітряні сили писали про швидкісну ціль повз Берестин на Полтавщину, після чого зафіксували ще одну ракету у Харківській області.