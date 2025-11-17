У Києві та низці областей оголосили тривогу через балістику
Пізно ввечері, 17 листопада, у Києві та низці областей України оголосили повітряну тривогу. Причиною сигналу стала загроза балістики та фіксація ракет.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Київської міської військової адміністрації.
"Оголошено повітряну тривогу у Києві через загрозу застосування балістичних ракет. Подбайте про свою безпеку: негайно вирушайте до укриттів і залишайтеся там до завершення тривоги", - йдеться у повідомленні о 23:46.
Водночас Повітряні сили ЗСУ теж писали про загрозу балістики, після чого зафіксували швидкісну ціль повз Берестин на Полтавську область.
Через кілька хвилин було зафіксовано ще одну ракету на Харківщині.
Оновлено о 00:00
У Києві та областях почалися відбої тривог.
Де оголосили тривогу
Станом на 23:51 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується у Київській, Чернігівській, Черкаській, Сумській, Полтавській, Кіровоградській, Миколаївській, Дніпропетровській, Харківській, Херсонської, Запорізькій та Донецькій областях.
Нагадаємо, що під ранок 16 листопада, в Києві та більшості інших областей на півночі, сході та в центрі - теж оголосили повітряну тривогу.
Причиною теж стала загроза застосування балістичного озброєння. Відзначимо, що коли загроза з північно-східного напрямку - тоді тривога звучить в тому числі в столиці України.