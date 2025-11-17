ua en ru
У Києві та низці областей оголосили тривогу через балістику

Понеділок 17 листопада 2025 23:51
У Києві та низці областей оголосили тривогу через балістику Фото: людей закликали перейти в укриття (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Пізно ввечері, 17 листопада, у Києві та низці областей України оголосили повітряну тривогу. Причиною сигналу стала загроза балістики та фіксація ракет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Київської міської військової адміністрації.

"Оголошено повітряну тривогу у Києві через загрозу застосування балістичних ракет. Подбайте про свою безпеку: негайно вирушайте до укриттів і залишайтеся там до завершення тривоги", - йдеться у повідомленні о 23:46.

Водночас Повітряні сили ЗСУ теж писали про загрозу балістики, після чого зафіксували швидкісну ціль повз Берестин на Полтавську область.

Через кілька хвилин було зафіксовано ще одну ракету на Харківщині.

Оновлено о 00:00

У Києві та областях почалися відбої тривог.

Де оголосили тривогу

Станом на 23:51 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується у Київській, Чернігівській, Черкаській, Сумській, Полтавській, Кіровоградській, Миколаївській, Дніпропетровській, Харківській, Херсонської, Запорізькій та Донецькій областях.

У Києві та низці областей оголосили тривогу через балістику

Нагадаємо, що під ранок 16 листопада, в Києві та більшості інших областей на півночі, сході та в центрі - теж оголосили повітряну тривогу.

Причиною теж стала загроза застосування балістичного озброєння. Відзначимо, що коли загроза з північно-східного напрямку - тоді тривога звучить в тому числі в столиці України.

