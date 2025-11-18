В Киеве второй раз за ночь объявили тревогу: в чем причина

Напомним, что предыдущая тревога в Киеве была меньше часа назад. Ее причиной тоже была угроза применения баллистического вооружения.

Однако стоит отметить, что на этот раз скоростные цели, а во время прошлой тревоги фиксации были. В частности, Воздушные силы писали о скоростной цели мимо Берестина на Полтавщину, после чего зафиксировали еще одну ракету в Харьковской области.