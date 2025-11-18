В Киеве второй раз за ночь объявили тревогу: в чем причина

В ночь на 18 ноября в Киеве и некоторых областях Украины снова объявили тревогу. Это уже второй сигнал за ночь из-за угрозы баллистики.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Киевской городской военной администрации.
"Повторно угроза применения баллистического вооружения. Не игнорируйте сигналы тревоги, направляйтесь в укрытия", - говорится в сообщении в 00:14.
В то же время в Воздушных силах ВСУ тоже подтвердили, что есть угроза применения баллистики.
Обновлено в 00:28
В Киеве и областях начались отбои тревог.
По состоянию на 00:18 карта воздушных тревог выглядит так. Как можно увидеть, сигнал пока продолжается в следующих областях: Киевской, Черниговской, Сумской, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой.
Напомним, что предыдущая тревога в Киеве была меньше часа назад. Ее причиной тоже была угроза применения баллистического вооружения.
Однако стоит отметить, что на этот раз скоростные цели, а во время прошлой тревоги фиксации были. В частности, Воздушные силы писали о скоростной цели мимо Берестина на Полтавщину, после чего зафиксировали еще одну ракету в Харьковской области.