У Києві вдруге за ніч оголосили тривогу: в столиці пролунали вибухи

Фото: людей закликали перейти в укриття (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

В ніч на 13 січня у Києві та низці областей вже вдруге оголосили тривогу. Причина сигналу знову стала балістика.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Київської міської військової адміністрації.

"Повторно загроза застосування балістичного озброєння. Не ігноруйте сигнали тривоги, прямуйте до укриттів", - йдеться у повідомленні о 01:07.

Паралельно у Повітряних силах ЗСУ уточнили, що загроза балістики з північно-східного напрямку. Після цього були зафіксовані швидкісні цілі через Чернігівську область курсом на Київську область.

Оновлено о 01:11

У Києві пролунали вибухи. Начальник КМВА Тимур Ткаченко підтвердив, що ворог атакує столицю балістикою.

Оновлено о 01:30

У мережі пишуть, що Ірпінь, Буча та Гостомель (Київська область) після вибухів майже повністю знеструмлені. Також є проблеми з водою. Проте офіційних коментарів поки не було.

Зазначимо, що під час вибухів у Києві, в столиці спостерігалися перебої зі світлом, про що інформує кореспондент РБК-Україна.

Де оголосили тривогу

Станом на 01:10 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується у Київській, Житомирській, Рівненській, Чернігівській, Сумській, Черкаській, Кіровоградській, Миколаївській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській, Полтавській та Донецькій областях.

Обстріл України

Нагадаємо, що близько години тому у Києві також оголошували тривогу. Причиною сигналу теж стала загроза застосування балістичного озброєння.

Проте пізніше виявилося, що під ударом РФ опинилося передмістя Харкова. Саме туди ворог спрямував свої ракети, була пожежа, а також в області фіксували ударні дрони росіян.

