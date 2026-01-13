У Києві та низці областей тривога через загрозу балістики

В ніч на 13 січня у Києві та низці інших областей України оголосили повітряну тривогу через загрозу застосування балістики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Київської міської військової адміністрації.

"Повітряна тривога в Києві через загрозу застосування балістики. Негайно скористайтеся найближчими укриттями та перебувайте там до завершення небезпеки. Не ігноруйте сигнали тривоги", - йдеться у повідомленні о 00:08.

Паралельно у Повітряних силах ЗСУ поінформували, що загроза балістики з півночі. Після цього було зафіксовано швидкісну ціль на Харків, а у самому місці пролунала серія вибухів.

Оновлено о 00:49

В столиці пролунав сигнал відбою тривоги.

Де оголосили тривогу

Станом на 00:11 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується у Київській, Житомирській, Чернігівській, Сумській, Черкаській, Кіровоградській, Полтавській, Сумській, Харківській, Дніпропетровській, Одеській, Запорізькій та Донецькій областях.