У Києві та низці областей тривога через загрозу балістики
В ніч на 13 січня у Києві та низці інших областей України оголосили повітряну тривогу через загрозу застосування балістики.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Київської міської військової адміністрації.
"Повітряна тривога в Києві через загрозу застосування балістики. Негайно скористайтеся найближчими укриттями та перебувайте там до завершення небезпеки. Не ігноруйте сигнали тривоги", - йдеться у повідомленні о 00:08.
Паралельно у Повітряних силах ЗСУ поінформували, що загроза балістики з півночі. Після цього було зафіксовано швидкісну ціль на Харків, а у самому місці пролунала серія вибухів.
Оновлено о 00:49
В столиці пролунав сигнал відбою тривоги.
Де оголосили тривогу
Станом на 00:11 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується у Київській, Житомирській, Чернігівській, Сумській, Черкаській, Кіровоградській, Полтавській, Сумській, Харківській, Дніпропетровській, Одеській, Запорізькій та Донецькій областях.
Тривоги в Києві
Нагадаємо, вдень 12 січня в Києві теж оголошували повітряну тривогу. Тоді причиною сигналу стала загроза дронів.
Також ми писали, що в ніч на 12 січня в столиці двічі оголошували тривогу. Обидва рази - через дрони. Після першої тривоги в столиці були чутні вибухи і робота ППО.