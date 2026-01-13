ua en ru
Вт, 13 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Обстріл Києва Негода в Україні Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

У Києві та низці областей тривога через загрозу балістики

Вівторок 13 січня 2026 00:11
UA EN RU
У Києві та низці областей тривога через загрозу балістики Фото: людей закликали перейти в укриття (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

В ніч на 13 січня у Києві та низці інших областей України оголосили повітряну тривогу через загрозу застосування балістики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Київської міської військової адміністрації.

"Повітряна тривога в Києві через загрозу застосування балістики. Негайно скористайтеся найближчими укриттями та перебувайте там до завершення небезпеки. Не ігноруйте сигнали тривоги", - йдеться у повідомленні о 00:08.

Паралельно у Повітряних силах ЗСУ поінформували, що загроза балістики з півночі. Після цього було зафіксовано швидкісну ціль на Харків, а у самому місці пролунала серія вибухів.

Оновлено о 00:49

В столиці пролунав сигнал відбою тривоги.

Де оголосили тривогу

Станом на 00:11 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується у Київській, Житомирській, Чернігівській, Сумській, Черкаській, Кіровоградській, Полтавській, Сумській, Харківській, Дніпропетровській, Одеській, Запорізькій та Донецькій областях.

У Києві та низці областей тривога через загрозу балістики

Тривоги в Києві

Нагадаємо, вдень 12 січня в Києві теж оголошували повітряну тривогу. Тоді причиною сигналу стала загроза дронів.

Також ми писали, що в ніч на 12 січня в столиці двічі оголошували тривогу. Обидва рази - через дрони. Після першої тривоги в столиці були чутні вибухи і робота ППО.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ Війна в Україні
Новини
У Британії назвали умову, за якої відправлять війська в Україну
У Британії назвали умову, за якої відправлять війська в Україну
Аналітика
Війна на виснаження і переговори під тиском. Що Кремль планує в Україні у 2026 році
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Війна на виснаження і переговори під тиском. Що Кремль планує в Україні у 2026 році