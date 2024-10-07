У Києві вдруге за ніч оголосили тривогу

Нагадаємо, що цієї ночі в Києві вже оголошували тривогу. Її причиною так само були безпілотники.

Крім того, тривога лунала і пізно ввечері, 6 жовтня. Перший раз через ракету, другий раз через БпЛА.

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