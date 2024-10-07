У Києві вдруге за ніч оголосили тривогу

В ніч на 7 жовтня у Києві вдруге оголосили повітряну тривогу. В цей час у низці областей України фіксують ворожі дрони.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на моніторинговий канал "Карта повітряних тривог" і Telegram Повітряних сил ЗСУ.
"Повітряна тривога в місті Київ", - йдеться у повідомленні о 03:30.
Згідно останньої інформації військових, о 03:34, рух ворожих безпілотників наступний:
Станом на 03:35, сигнал повітряної тривоги оголошено у центральних, північно-центральних та північно-східних областях України.
Нагадаємо, що цієї ночі в Києві вже оголошували тривогу. Її причиною так само були безпілотники.
Крім того, тривога лунала і пізно ввечері, 6 жовтня. Перший раз через ракету, другий раз через БпЛА.
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