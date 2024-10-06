У Києві оголошували тривогу через ракету, у низці областей - загроза дронів

Пізно ввечері, 6 жовтня, у Києві та низці областей України оголосили повітряну тривогу. Військові попередили про активність ворожої авіації та ракету в бік Київської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на моніторинговий канал "Карта повітряних тривог" і Telegram Повітряних сил ЗСУ.

В цей час повідомили про відбій загрози для Київської області, а перед цим, у Києві оголосили відбій тривоги. Проте загроза застосування ворожих безпілотників досі залишається.

Пізніше, о 22:06, військові попереджали, що у напрямку Київської області через Чернігівську летить крилата ракета.

"Активність ворожої тактичної авіації на північно-східному та східному напрямках", - повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Перед цим, о 21:52, військові попереджали, що зафіксовали активність ворожої тактичної.

Нагадаємо, що менше години тому у Сумах було чути звук вибуху. У Повітряних силах ЗСУ повідомляли, що в регіоні зафіксовано безпілотники поміняли. Проте офіційної інформації, що саме стало причиною вибуху (робота ППО, удар дроном тощо) поки не було.

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