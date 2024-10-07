В Киеве второй раз за ночь объявили тревогу

Напомним, что этой ночью в Киеве уже объявляли тревогу. Ее причиной так же были беспилотники.

Кроме того, тревога звучала и поздно вечером, 6 октября. Первый раз из-за ракеты, второй раз из-за БпЛА.

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