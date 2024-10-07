У Києві оголосили повітряну тривогу через дрони

В ніч з 7 на 8 жовтня у Києві оголосили повітряну тривогу. Причиною сигналу стали ворожі БпЛА.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Київської міської військової адміністрації (КМВА).

Станом на 02:28 повітряну тривогу оголошено приблизно у половині областей України. Її причиною, як і в Києві, є безпілотники росіян, які фіксують у небі.

Перед цим, о 01:51, Повітряні сили ЗСУ попереджали, що БпЛА на півдні Чернігівської області тримає курс на Київську.

"Увага! Загроза БпЛА для столиці! Прямуйте до укриття, - повідомив Сергій Попко, начальник КМВА.

Нагадаємо, увечері 6 жовтня в Києві двічі оголосили тривогу. Перший раз вона була пов'язана з ракетою, вдруге - з дронами.

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