ua en ru
Пн, 07 жовтня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Києві оголосили повітряну тривогу через дрони

Понеділок 07 жовтня 2024 02:30
UA EN RU
У Києві оголосили повітряну тривогу через дрони Фото: люди в метро під час тривоги (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

В ніч з 7 на 8 жовтня у Києві оголосили повітряну тривогу. Причиною сигналу стали ворожі БпЛА.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Київської міської військової адміністрації (КМВА).

Сигнал повітряної тривоги пролунав о 02:21.

"Увага! Загроза БпЛА для столиці! Прямуйте до укриття, - повідомив Сергій Попко, начальник КМВА.

Перед цим, о 01:51, Повітряні сили ЗСУ попереджали, що БпЛА на півдні Чернігівської області тримає курс на Київську.

Оновлено о 02:58

У Києві оголосили відбій тривоги.

Де оголошено тривогу

Станом на 02:28 повітряну тривогу оголошено приблизно у половині областей України. Її причиною, як і в Києві, є безпілотники росіян, які фіксують у небі.

У Києві оголосили повітряну тривогу через дрони

Нагадаємо, увечері 6 жовтня в Києві двічі оголосили тривогу. Перший раз вона була пов'язана з ракетою, вдруге - з дронами.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Війна в Україні
NEWS
Росіяни стратили українських військових в Нью-Йорку: одного з катів вже взяли в полон
Росіяни стратили українських військових в Нью-Йорку: одного з катів вже взяли в полон
DAILY
"Нехай бомблять Москву!" Як живе Запоріжжя після атак КАБами і що там говорять про Росію
Юлія Акимова, Віталій Носач "Нехай бомблять Москву!" Як живе Запоріжжя після атак КАБами і що там говорять про Росію