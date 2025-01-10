У Києві вдруге за ніч оголосили повітряну тривогу (відбій)

"Повітряна тривога в місті Київ", - йдеться у повідомленні о 04:52.

Незадовго до сигналу у Повітряних силах ЗСУ попереджали, що ворожі ударні дрони летять в напрямку Борисполя та Броварів (Київська область).

Оновлено о 05:12

У Києві та Київській області оголосили відбій повітряної тривоги.

Де оголосили тривогу

Станом на 04:59 сигнал повітряної тривоги продовжується у Київській, Полтавській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Вінницькій, Хмельницькій та Чернівецькій областях. В цих регіонах фіксують ударні БпЛА противника.