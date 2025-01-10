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В Киеве второй раз за ночь объявили воздушную тревогу (отбой)

Фото: в Киевской области были зафиксированы дроны (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В Киеве в ночь на 10 января во второй раз объявили воздушную тревогу. Причиной снова стали вражеские БпЛА.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мониторинговый канал "Карта воздушных тревог".

"Воздушная тревога в городе Киев", - говорится в сообщении в 04:52.

Незадолго до сигнала в Воздушных силах ВСУ предупреждали, что вражеские ударные дроны летят в направлении Борисполя и Броваров (Киевская область).

Обновлено в 05:12

В Киеве и Киевской области объявили отбой воздушной тревоги.

Где объявили тревогу

По состоянию на 04:59 сигнал воздушной тревоги продолжается в Киевской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Винницкой, Хмельницкой и Черновицкой областях. В этих регионах фиксируют ударные БпЛА противника.

Напомним, этой ночью россияне уже пытались атаковать столицу. Так, ближе к часу ночи вражеские дроны были зафиксированы в Киевской области. По ним работали силы ПВО.

Спустя приблизительно час, в 02:01, прозвучал сигнал тревоги в Киеве. После этого глава КГВА Тимур Ткаченко проинформировал, что в столице тоже работают силы ПВО.

Позже стало известно, что в Соломенском районе обломки беспилотников попали в многоэтажку. О пострадавших не сообщалось, однако в здании были выбиты окна, а также повреждены шесть автомобилей.

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