У Києві оголосили тривогу на тлі атаки російських дронів

В ніч на 10 січня у Києві оголосили повітряну тривогу. Причиною сигналу став як мінімум один БпЛА ворога, який летить біля столиці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

Сигнал тривоги пролунав о 02:01. Перед цим військові попереджали про загрозу БпЛА. "Увага! Місто Київ! Ворожий ударний БпЛА на південь від міста", - йшлося у повідомленні.