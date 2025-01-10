У Києві оголосили тривогу на тлі атаки російських дронів
Фото: незадовго до сигналу біля Києва фіксували БпЛА (Getty Images)
В ніч на 10 січня у Києві оголосили повітряну тривогу. Причиною сигналу став як мінімум один БпЛА ворога, який летить біля столиці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.
Сигнал тривоги пролунав о 02:01. Перед цим військові попереджали про загрозу БпЛА.
"Увага! Місто Київ! Ворожий ударний БпЛА на південь від міста", - йшлося у повідомленні.
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