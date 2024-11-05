У Києві вдруге за ніч оголосили повітряну тривогу: в чому причина

У Києві під ранок 5 листопада була оголошена повітряна тривога. Як і раніше пізно ввечері напередодні, вона пов'язана із загрозою ворожих безпілотників.
Про це передає РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Київської міської військової адміністрації.
Сигнал тривоги залунав у столиці майже о шостій годині ранку.
"Негайно прямуйте до укриття!" - йдеться в заяві КМВА.
Начальник адміністрації Сергій Попко розповів, що фіксується загроза дронів-камікадзе для Києва.
"Увага! Загроза БпЛА для столиці! Прямуйте до укриття!" - заявив чиновник.
Додамо, що у Київській області досі триває бойова робота із відбиття атаки ворожих безпілотників, яка була розпочата у регіоні ще на початку цієї ночі.
Крім того, у Повітряних силах інформували про рух "Шахедів", зокрема, вздовж водосховища курсом на Вишгород / Київ.
Раніше повідомлялося, що ввечері напередодні російські загарбники запустили у бік України кілька груп ударних безпілотників для чергової атаки. Так, у низці областей була оголошена повітряна тривога.
А вже близько одинадцятої години сигнал тривоги залунав і в столиці. Пізніше стало відомо про роботу ППО в районі Києва, а також у Київській області.
Додамо, близько 02.40 у столиці тоді заявили про відбій тривоги.
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