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У Києві вдруге за ніч оголосили повітряну тривогу: в чому причина

Фото: у Києві оголосили повітряну тривогу (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

У Києві під ранок 5 листопада була оголошена повітряна тривога. Як і раніше пізно ввечері напередодні, вона пов'язана із загрозою ворожих безпілотників.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Київської міської військової адміністрації.

Сигнал тривоги залунав у столиці майже о шостій годині ранку. 

"Негайно прямуйте до укриття!" - йдеться в заяві КМВА.

Начальник адміністрації Сергій Попко розповів, що фіксується загроза дронів-камікадзе для Києва.

"Увага! Загроза БпЛА для столиці! Прямуйте до укриття!" - заявив чиновник.

Додамо, що у Київській області досі триває бойова робота із відбиття атаки ворожих безпілотників, яка була розпочата у регіоні ще на початку цієї ночі. 

Крім того, у Повітряних силах інформували про рух "Шахедів", зокрема, вздовж водосховища курсом на Вишгород / Київ.

Атака "Шахедів" у ніч проти 5 листопада

Раніше повідомлялося, що ввечері напередодні російські загарбники запустили у бік України кілька груп ударних безпілотників для чергової атаки. Так, у низці областей була оголошена повітряна тривога.

А вже близько одинадцятої години сигнал тривоги залунав і в столиці. Пізніше стало відомо про роботу ППО в районі Києва, а також у Київській області.

Додамо, близько 02.40 у столиці тоді заявили про відбій тривоги.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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КиївПовітряна тривогаАтака дронів