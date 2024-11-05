ua en ru
Вт, 05 листопада News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Києві вдруге за ніч оголосили повітряну тривогу: в чому причина

Київ, Вівторок 05 листопада 2024 06:05
UA EN RU
У Києві вдруге за ніч оголосили повітряну тривогу: в чому причина Фото: у Києві оголосили повітряну тривогу (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

У Києві під ранок 5 листопада була оголошена повітряна тривога. Як і раніше пізно ввечері напередодні, вона пов'язана із загрозою ворожих безпілотників.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Київської міської військової адміністрації.

Сигнал тривоги залунав у столиці майже о шостій годині ранку.

"Негайно прямуйте до укриття!" - йдеться в заяві КМВА.

Начальник адміністрації Сергій Попко розповів, що фіксується загроза дронів-камікадзе для Києва.

"Увага! Загроза БпЛА для столиці! Прямуйте до укриття!" - заявив чиновник.

Додамо, що у Київській області досі триває бойова робота із відбиття атаки ворожих безпілотників, яка була розпочата у регіоні ще на початку цієї ночі.

Крім того, у Повітряних силах інформували про рух "Шахедів", зокрема, вздовж водосховища курсом на Вишгород / Київ.

У Києві вдруге за ніч оголосили повітряну тривогу: в чому причина

Атака "Шахедів" у ніч проти 5 листопада

Раніше повідомлялося, що ввечері напередодні російські загарбники запустили у бік України кілька груп ударних безпілотників для чергової атаки. Так, у низці областей була оголошена повітряна тривога.

А вже близько одинадцятої години сигнал тривоги залунав і в столиці. Пізніше стало відомо про роботу ППО в районі Києва, а також у Київській області.

Додамо, близько 02.40 у столиці тоді заявили про відбій тривоги.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ Повітряна тривога Атака дронів
NEWS
Кабмін подав у Раду законопроект про ліквідацію МСЕК
Кабмін подав у Раду законопроект про ліквідацію МСЕК
DAILY
Не лише Трамп чи Гарріс. Чому для України важливі вибори до Конгресу США
Роман Коткореспондент РБК-Україна Не лише Трамп чи Гарріс. Чому для України важливі вибори до Конгресу США