В Киеве второй раз за ночь объявили воздушную тревогу: в чем причина
В Киеве к утру 5 ноября была объявлена воздушная тревога. Как и ранее поздно вечером накануне, она связана с угрозой вражеских беспилотников.
Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Киевской городской военной администрации.
Сигнал тревоги раздался в столице почти в шесть часов утра.
"Немедленно направляйтесь в укрытия!" - говорится в заявлении КГВА.
Начальник администрации Сергей Попко рассказал, что фиксируется угроза дронов-камикадзе для Киева.
"Внимание! Угроза БпЛА для столицы! Направляйтесь к укрытию!" - заявил чиновник.
Добавим, что в Киевской области продолжается боевая работа по отражению атаки вражеских беспилотников, которая была начата в регионе еще в начале этой ночи.
Кроме того, в Воздушных силах информировали о движении "Шахедов", в частности, вдоль водохранилища курсом на Вышгород / Киев.
Атака "Шахедов" в ночь на 5 ноября
Ранее сообщалось, что вечером накануне российские захватчики запустили в сторону Украины несколько групп ударных беспилотников для очередной атаки. Так, в ряде областей была объявлена воздушная тревога.
А уже около одиннадцати часов сигнал тревоги раздался и в столице. Позже стало известно о работе ПВО в районе Киева, а также в Киевской области.
Добавим, около 02:40 в столице тогда заявили об отбое тревоги.
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