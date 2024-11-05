В Киеве второй раз за ночь объявили воздушную тревогу: в чем причина

В Киеве к утру 5 ноября была объявлена воздушная тревога. Как и ранее поздно вечером накануне, она связана с угрозой вражеских беспилотников.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Telegram -канал Киевской городской военной администрации.

Сигнал тревоги раздался в столице почти в шесть часов утра.

"Немедленно направляйтесь в укрытия!" - говорится в заявлении КГВА.

Начальник администрации Сергей Попко рассказал, что фиксируется угроза дронов-камикадзе для Киева.

"Внимание! Угроза БпЛА для столицы! Направляйтесь к укрытию!" - заявил чиновник.

Добавим, что в Киевской области продолжается боевая работа по отражению атаки вражеских беспилотников, которая была начата в регионе еще в начале этой ночи.

Кроме того, в Воздушных силах информировали о движении "Шахедов", в частности, вдоль водохранилища курсом на Вышгород / Киев.

Атака "Шахедов" в ночь на 5 ноября

Ранее сообщалось, что вечером накануне российские захватчики запустили в сторону Украины несколько групп ударных беспилотников для очередной атаки. Так, в ряде областей была объявлена ​​воздушная тревога.

А уже около одиннадцати часов сигнал тревоги раздался и в столице. Позже стало известно о работе ПВО в районе Киева, а также в Киевской области.

Добавим, около 02:40 в столице тогда заявили об отбое тревоги.