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У Києві вдруге за ніч оголосили повітряну тривогу

Фото: у Києві оголосили повітряну тривогу (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

У Києві у ніч проти 29 жовтня була оголошена повітряна тривога. Вона стала вже другою з початку доби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську військову адміністрацію (КМВА).

Сигнал щодо загрози ворожих атак залунав у столиці близько 04.20.

Мешканців Києва просять залишатися в безпечних місцях та не залишати укриття до відбою повітряної тривоги.

Зазначається, що тривога у столиці пов'язана з загрозою дронів-камікадзе противника.

"Увага! Загроза БпЛА для столиці! Прямуйте до укриття!" - йдеться в заяві начальника КМВА Сергія Попка у Telegram.

Додамо, що у Київський області через фіксацію ворожих ударних безпілотників триває робота сил та засобів протиповітряної оборони.

"Повітряна тривога триває. Просимо всіх залишатися в укриттях. В області працює ППО", - розповіли в Київській обласній військовій адміністрації.

Атака "Шахедів" у ніч проти 29 жовтня

Раніше повідомлялося, що цієї ночі російські загарбники знову запустили для ударів по території України дрони-камікадзе типу "Шахед".

Пізніше стало відомо про роботу сил та засобів ППО у Київській області через дронову атаку.

Нагадаємо також, минулої ночі окупанти при комбінованій атаці по Україні запустили сотню ударних БПЛА типу Shahed, а також дрони невстановленого типу.

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КиївПовітряна тривогаАтака дронів