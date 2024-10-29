В Киеве второй раз за ночь объявили воздушную тревогу

В Киеве в ночь на 29 октября была объявлена воздушная тревога. Она стала уже второй с начала суток.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую военную администрацию (КГВА).
Сигнал об угрозе вражеских атак раздался в столице около 04.20.
Жителей Киева просят оставаться в безопасных местах и не покидать укрытие до отбоя воздушной тревоги.
Отмечается, что тревога в столице связана с угрозой дронов-камикадзе противника.
"Внимание! Угроза БпЛА для столицы! Направляйтесь к укрытию!" – говорится в заявлении начальника КГВА Сергея Попка в Telegram.
Добавим, что в Киевской области из-за фиксации вражеских ударных беспилотников идет работа сил и средств противовоздушной обороны.
"Воздушная тревога продолжается. Просим всех оставаться в укрытиях. В области работает ПВО", - рассказали в Киевской областной военной администрации.
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