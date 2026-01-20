ua en ru
В Киеве второй раз за ночь объявлена воздушная тревога: угроза ударных дронов

Киев, Вторник 20 января 2026 05:06
В Киеве второй раз за ночь объявлена воздушная тревога: угроза ударных дронов Фото: киевляне в метро во время воздушной тревоги (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

В Киеве объявлена воздушная тревога. Это уже вторая сирена за ночь на 20 января.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГВА.

"В столице объявлена воздушная тревога из-за угрозы вражеских БПЛА. Призываем жителей города немедленно пройти в ближайшие укрытия и оставаться там до завершения тревоги", - говорится в сообщении.

Также сирены воздушных тревог звучат в северных, центральных и восточных областях Украины.

Карта воздушных тревог выглядит так:

Комбинированный обстрел Киева в ночь на 20 января

Напомним, в ночь на 20 января воздушная тревога в Киеве была объявлена в 01:30 из-за угрозы дронов, впоследствии Воздушные силы сообщили об угрозе баллистки. Уже около двух часов ночи враг выпустил по столице несколько залпов баллистических ракет.

По состоянию на 03:00 было известно о разрушениях в Днепровском районе. Попадание зафиксировано в нежилые здания, также дрон упал и на открытой территории. Там пылали машины.

Как сообщил городской голова Киева Виталий Кличко, на Левом берегу столицы фиксируют перебои со светом и водой. Объекты социальной инфраструктуры переведены на автономный режим питания.

Атаки на Украину в ночь на 19 января

Как сообщалось, в ночь на 19 января армия оккупанта атаковала Украину 145 ударными дронами с шести направлений. Силам ПВО удалось сбить большинство вражеских целей, однако зафиксировано 13 попаданий.

