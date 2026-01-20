У Києві вчетверте оголошено повітряну тривогу через балістику

Нічний удар по Києву

Нагадаємо, в ніч на сьогодні, 20 січня, Росія знову атакувала Київ балістикою та дронами. У місті лунали потужні вибухи, зафіксовано перебої зі світлом та водою.

Згідно з даними влади, руйнування відбулися в Дніпровському районі столиці. Попадання припали на нежитлові будівлі, також один із дронів упав на відкритій території, де загорілися автомобілі.

Крім того, одна постраждала в Дніпровському районі внаслідок атаки ворога перебуває в стаціонарі однієї зі столичних лікарень.

Зазначимо, після ворожого обстрілу у столиці змінились графіки роботи частини ліній метрополітену внаслідок чергових ударів і складну ситуацію з електропостачанням, що вплинуло на графіки руху поїздів на окремих лініях.

Станом на ранок у Києві після обстрілу росіян без тепла залишаються 5635 багатоповерхівок. Також весь лівий берег столиці опинився без води.