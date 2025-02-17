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В Киеве уточнили последствия падения обломков сбитого БПЛА врага

Киев, Понедельник 17 февраля 2025 23:54
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В Киеве уточнили последствия падения обломков сбитого БПЛА врага Иллюстративное фото: стали известны последствия дронового удара по Киеву (facebook.com / Сергей Крук)
Автор: Владимир Костырин

В Киеве сегодня вечером, 17 февраля, было зафиксировано в Святошинском районе падение обломков сбитого беспилотника, который запустили российские оккупанты для ударов по столице. Обошлось без пострадавших, однако произошел пожар.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко.

Чиновник проинформировал в своем Telegram-канале, что по предварительным данным, обломки упали в нежилой зоне.

Из-за этого в Святошинском районе Киева был зафиксирован пожар в складском помещении.

"На месте работают бригады ГСЧС. Продолжается работа над локализацией возгорания", - передал начальник КГВА.

Он добавил при этом, что других сообщений, касающихся последствий вражеской воздушной атаки - не поступало.

"Информация о пострадавших, по состоянию на сейчас - отсутствует", - говорится в публикации начальника администрации.

Удар дронов по Киеву вечером 17 февраля

Как сообщалось ранее, вечером в понедельник Воздушные силы ВСУ информировали об угрозе БПЛА противника для города Киева, и призвали местных жителей находиться в укрытиях.

Около половины одиннадцатого часа столичная власть рассказала о работе ПВО в Киеве, в частности на севере города. Добавим, что в районе города Киев также были слышны взрывы.

Позже стало известно, что в столице в Святошинском районе было зафиксировано падение обломков БПЛА противника. Мэр Виталий Кличко рассказал, что было возгорание на территории промышленного предприятия, а также пылали машины во дворе жилого дома рядом.

Добавим, сегодня вечером во многих областях Украины объявили воздушную тревогу на фоне угрозы ударов дронов-камикадзе врага.

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