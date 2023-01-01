У Києві уламки збитої ракети впали у річку Десенка, працюють водолази

У Києві уламки однієї зі збитих ракет впали у річку Десенка.На місці працює водолазна група ДСНС.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Київської міської військової адміністрації.

Зазначається, що на місці також працюють співробітники річкової поліції.

"Столиця продовжує ліквідовувати наслідки ворожих ударів. Водолазна група ДСНС працює над ідентифікацією уламків збитої ракети, що впала у річку Десенка в Дніпровському район", - пише пресслужба.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що напередодні Нового року Росія вдалась до масованого обстрілу по Україні під час якого запустила 20 ракет.

В Офісі президента показали наслідки ракетного удару по готелю в Києві.

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