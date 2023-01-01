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В Киеве обломки сбитой ракеты упали в реку Десенко, работают водолазы

Фото: в Киеве обломки сбитой ракеты упали в реку Десенко, работают водолазы (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В Киеве обломки одной из сбитых ракет упали в реку Десенко. На месте работает водолазная группа ГСЧС.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Киевской городской военной администрации.

"Столица продолжает ликвидировать последствия вражеских ударов. Водолазная группа ГСЧС работает над идентификацией обломков сбитой ракеты, упавшей в реку Десенко в Днепровском районе", - пишет пресс-служба.

На месте также работают сотрудники речной полиции.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в канун Нового года Россия прибегла к массированному обстрелу по Украине во время которого запустила 20 ракет.

В офисе президента показали последствия ракетного удара по гостинице в Киеве.

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