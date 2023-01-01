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У Києві уламки збитої ракети впали у річку Десенка, працюють водолази

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Неділя 01 січня 2023 16:44
У Києві уламки збитої ракети впали у річку Десенка, працюють водолази Фото: у Києві уламки збитої ракети впали у річку Десенка, працюють водолази (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

У Києві уламки однієї зі збитих ракет впали у річку Десенка.На місці працює водолазна група ДСНС.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Київської міської військової адміністрації.

"Столиця продовжує ліквідовувати наслідки ворожих ударів. Водолазна група ДСНС працює над ідентифікацією уламків збитої ракети, що впала у річку Десенка в Дніпровському район", - пише пресслужба.

Зазначається, що на місці також працюють співробітники річкової поліції.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що напередодні Нового року Росія вдалась до масованого обстрілу по Україні під час якого запустила 20 ракет.

В Офісі президента показали наслідки ракетного удару по готелю в Києві.

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