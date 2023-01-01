У Києві уламки збитої ракети впали у річку Десенка, працюють водолази
У Києві уламки однієї зі збитих ракет впали у річку Десенка.На місці працює водолазна група ДСНС.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Київської міської військової адміністрації.
"Столиця продовжує ліквідовувати наслідки ворожих ударів. Водолазна група ДСНС працює над ідентифікацією уламків збитої ракети, що впала у річку Десенка в Дніпровському район", - пише пресслужба.
Зазначається, що на місці також працюють співробітники річкової поліції.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що напередодні Нового року Росія вдалась до масованого обстрілу по Україні під час якого запустила 20 ракет.
В Офісі президента показали наслідки ракетного удару по готелю в Києві.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.